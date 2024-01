El año empieza fuerte en la gran pantalla. Lo hace con la entrega de los Globos de Oro 2024. La del 7 de enero en Los Ángeles es una cita importante para principiantes y no tan principiantes. Meryl Streep, sin ir más lejos, bate su propio récord de nominaciones en esta edición de los Globos de Oro gracias a su papel en la serie de 'Solo asesinatos en el edificio'. La protagonista de cintas como El diablo viste de Prada en 2006, o Los puentes de Madison tendrá por competidoras nada menos que a Elizabeth Debicki (The Crown), Abby Elliott (The Bear), Christina Ricci (Yellowjackets), J. Smith-Cameron (Succession) y Hannah Waddingham (Ted Lasso).

Más allá de los títulos americanos y británicos, hay uno español. La citan de J.A. Bayona, 'La Sociedad de la Nieve', ha sido nominada a mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro 2024. El filme del director español, que relata la tragedia real de vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que tuvo lugar en 1972, competirá con la cinta francesa 'Anatomía de una caída', de Justine Triet; la italiana 'Yo, capitán', de Matteo Garrone; la finlandesa 'Fallen Leaves', de Aki Kaurismäki; la británica 'La zona de interés', de Jonathan Glazer; y 'Vidas pasadas' de Celine Song. Sin embargo, las grandes apuestas de la jornada son 'Barbie', 'Oppenheimer' y 'Succesion'. La primera y la segunda se han hecho con nueve y ocho candidaturas respectivamente. En televisión, la cuarta y última temporada de 'Succession', lidera las nominaciones con nueve candidaturas.

En cualquier caso, el resultado final de todas las nominaciones de los Globos de Oro 2024 se conocerá la madrugada del 7 al 8 de enero en España. El evento, que tendrá lugar en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills, California, empezará a las 20:00 de Los Ángeles. Es decir, sobre la 1 de la madrugada de España.

Dónde ver los Globos de Oro en España

Tal y como anunció el pasado mes de noviembres, la cadena CBS es la encargada de televisar la 81ª edición de los Globos de Oro. Pero esta vez también se podrá ver en la plataforma Paramount+, así como en la aplicación de la cadena encargada. También en las redes sociales del evento y en Movistar+.