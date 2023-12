El cómico y productor Cedric the Enterteiner y el actor y activista Wilmer Valderrama ('NCIS') han sido los encargados de anunciar las nominaciones a los Globos de Oro. Los ganadores se darán a conocer en la 81ª gala que se celebrará el 7 de enero, tras una renovación de su junta directiva, que ya no depende de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés), para dejar atrás definitivamente polémicas pasadas acerca de la transparencia de estos galardones.

Con el fin de la huelga de intérpretes han vuelto los estrenos y las entrevistas de promoción con los protagonistas y ahora llega el siguiente paso que es retomar el calendario de premios y eventos. El anuncio de las nominaciones a los premios ha llegado apenas unos días después de la ratificación por parte del sindicato SAG-AFTRA del acuerdo con los estudios y las productoras. De hecho, este año las citas van a estar más apretadas porque los Emmy también se entregarán en enero, el día 15, después de haberse retrasado por las huelgas del sector. Y, solo un día antes, el 14 de enero se conocerán los Critics Choice Awards.

'Succession' (HBO Max) competirá por ser la mejor serie dramática y coloca a ocho de sus intérpretes en el resto de nominaciones, aunque no podrá conseguirlas todas porque algunos de sus protagonistas compiten en la misma categoría como es el caso de Brian Cox, Kiera Culkin o Jeremy Strong. También 'The Crown' (Netflix) opta al premio a mejor serie dramática y tiene entre los nominados a sus tres protagonistas Imelda Staunton, Elizabeth Debicki y Dominic West. A continuación, puedes consultar todas las series nominadas en cada categoría.

Mejor serie dramática

- '1923'

- 'The Crown' (Netflix)

- 'The diplomat' (Netflix)

- 'The last of us' (HBO Max)

- 'The morning show' (Apple TV+)

- 'Succession' (HBO Max)

Mejor serie de comedia o musical

- 'Colegio Abbott' (Disney+)

- Barry

- 'The Bear' (Disney+)

- 'Jury duty' (Prime Video)

- 'Solo asesinatos en el edificio' (Disney+)

- 'Ted Lasso' (Apple TV+)

Mejor miniserie o serie antológica

- 'La luz que no puedes ver' (Netflix)

- 'Bef' (Netflix)

- 'Daisy Jones and the Six' (Prime Video)

- 'Fargo'

- 'Fellow travelers' (SkyShowtime)

- 'Lecciones de química' (Apple TV+)

Mejor actor de serie dramática

- Brian Cox ('Succession')

- Kieran Culkin ('Succession')

- Gary Oldman ('Slow horses')

- Pedro Pascal ('The last of us')

- Jeremy Strong ('Succession')

- Dominic West ('The Crown')

Mejor actriz de serie dramática

- Hellen Mirren ('1923')

- Bella Ramsey ('The last of us')

- Keri Russell ('The Diplomat')

- Sarah Snook ('Succession')

- Imelda Staunton ('The crown)

- Emma Stone ('The Curse')

Mejor actor de comedia o musical

- Bill Hader ('Barry')

- Steve Martin ('Solo asesinatos en el edificio')

- Jason Segel ('Shrinking')

- Martin Short('Solo asesinatos en el edificio')

- Jason Sudeikis ('Ted Lasso')

- Jeremy Allen White ('The Bear')

Mejor actriz de comedia o musical

- Rachel Brosnahan ('Maravillosa Mrs. Maisel')

- Quinta Brunson ('Abbott Elementary')

- Ayo Edebiri ('The Bear')

- Elle Fanning ('The Great')

- Selena Gomez ('Solo asesinatos en el edificio')

- Natasha Lyonne ('Poker Face')

Mejor actor de miniserie o serie antológica

- Matt Bomer ('Fellow Travelers')

- Sam Claflin ('Daisy Jones and the Six')

- Jon Hamn ('Fargo')

- David Oyelowo ('Lawmen: Bass Reeves')

- Woody Harrelson ('White house plumbers')

- Steven Yeun ('Beef')

Mejor actriz de miniserie o serie antológica

- Riley Keough ('Daisy Jones and the Six')

- Brie Larson ('Lecciones de química')

- Elizabeth Olsen ('Love and Death')

- Juno Temple ('Fargo')

- Rachel Weisz ('Dead ringers')

- Ali Wong ('Beef')

Mejor actor de reparto

- Billy Crudup ('The Morning Show')

- Matthew Macfadyen ('Succession')

- James Marsden ('Jury Duty')

- Ebon Moss-Bachrach ('The Bear')

- Alan Ruck ('Succession')

- Alexander Skarsgard ('Succession')

Mejor actriz de reparto

- Elizabeth Debicki ('The Crown')

- Abby Elliott ('The Bear')

- Christina Ricci ('Yellowjackets')

- J. Smith-Cameron ('Succession')

- Meryl Streep ('Solo asesinatos en el edificio')

- Hannah Waddingham ('Ted Lasso')