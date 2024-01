Numa Turcatti pudo haber sido uno de los dieciséis que sobrevivió a la "tragedia de los Andes". Pero, sin embargo, fue el último en morir o el que más sobrevivió de los que no lograron volver a ver a su familia. A ellos, a su gente más cercana, todavía les cuesta de hablar de lo ocurrido. Pero lo han hecho. De hecho, han ayudado a Enzo Vogrincic, que interpreta a Numa Turcatti, a perfilar al personaje que forma parte de la cinta nominada a los Globos de Oro.

El actor explicó, en rueda de prensa, cómo los más cercanos a Turcatti le mostraron las habitaciones del hogar familiar en el que residía el joven en Montevideo, le hablaron de sus intereses y motivaciones y le permitieron componer a un personaje enigmático del que apenas se conservan fotografías.

"La familia de Numa es muy reservada, recién está empezando a contar cosas ahora, y yo sentí que me lo estaban contando a mí", confesó Vogrincic. Con el estreno del filme se cumplen 51 años de la muerte de este héroe, que no formaba parte del club derugby Old Christians Club de Montevideo pero que sí que se subió al vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino Chile.

Según recoge la web dedicada al incidente Turcatti viajó por invitación de su amigo Pancho Delgado, con el que estudiaba en la Facultad de Derecho. Fue por Gastón Costemalle Jardi, un jugador del equipo, por el que fueron ambos al viaje. A diferencia de él, Turcatti salió ileso del accidente aéreo del 13 de octubre de 1972.

Sin embargo, al cabo de dos semanas empezó a sufrir los efectos físicos y mentales de una infección en una pierna. Esto hizo que, poco a poco, dejase de comer hasta que un día entro en coma. El 11 de diciembre de 1972, cuando llevaba 61 días de supervivencia, falleció. Sus compañeros decidieron partir al día siguiente en la expedición final, con la que lograron encontrar ayuda. Caminaron durante diez días y cruzaron la cordillera de los Andes.

Nan Parrado, uno de los que encabezó la última expedición, aseguró que Turcatti supo ganarse la amistad de los supervivientes desde el primer momento, a pesar de que no los conocía. "Numa dejaba sentir su presencia a través de actos heroicos silenciosos: nadie luchó tanto por que sobreviviéramos, nadie nos inspiró tanta esperanza y nadie mostró tanta compasión por quienes más sufrían", expresó.