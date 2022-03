La comedia de Apple TV+, Ted Lasso, ha vuelto a ser la triunfadora y se confirma como mejor serie de comedia (igual que en los Emmy y los SAG Awards) con cuatro galardones. Además, sus protagonistas Jason Sudeikis y Hannah Waddingham se han llevado los galardones a mejor actor y mejor actriz, respectivamente. Mientras que Brett Goldstein se ha hecho con el premio a mejor actor de reparto. La 27 edición de los Critics Choice Awards se celebraban simultáneamente en Los Ángeles y en Londres y, desde la capital británica, Waddingham agradeció el reconocimiento con un discurso en el que hacía un llamamiento a terminar con la guerra de Ucrania: "Nuestros hermanos y hermanas y sus bebés están siendo diezmados. Haced que esto pare, por favor".

En el apartado de drama, la victoria ha sido para Succession que suma tres premios. Además del de mejor serie, la ficción de HBO sobre la cruel lucha de poder entre los miembros de la despiadada familia Roy se ha llevado los premios a mejor actriz y actor de reparto, para Sarah Snook y Kieran Culkin. Su protagonista, Brian Cox, se quedaba, sin embargo, sin el premio a mejor actor que ha sido para el actor de El Juego del calamar, Lee Jung-jae. La serie ha sido premiada también como la mejor en lengua extranjera. La que ha sido el fenómeno de la temporada está demostrando con una buena cosecha de galardones (sus actores también ganaron en los SAG Awards) que ha sido mucho más que una moda. En la categoría de mejor actriz de serie dramática, el premio se lo ha llevado Melanie Linsky, una de las protagonistas de Yellowjackets, la serie de Showtime que, a juzgar por las críticas se habría merecido mayor presencia en las nominaciones de la temporada.

Jean Smart, la protagonista de la comedia de HBO, Hacks, se ha llevado el premio a mejor actriz de comedia, confirmando la buena racha de la veterana intérprete a la que también hemos podido disfrutar en otra serie premiada de HBO, Mare of Easttown. Además de como mejor miniserie, la ficción ha obtenido el galardón para su protagonista, Kate Winslet.

Siguiendo con el apartado de miniseries, Michael Keaton se ha hecho con el premio a mejor actor por su papel en Dopesick, la serie sobre la epidemia de la adicción a los opiáceos en Estados Unidos. Los premios a mejor actriz y actor de reparto de miniserie han recaído en otro título de HBO, The White Lotus, y se los han llevado Jennifer Collidge y Murray Bartlett. Aunque inicialmente fue planteada como una miniserie, HBO ya ha confirmado que habrá una segunda temporada de la ficción que refleja que satiriza sobre las diferencias entre las clases sociales.

Lista de todos los premiados en los Critics Choice Awards:

Mejor serie de comedia

Ted Lasso (Apple TV+) - Ganadora

The Great (Hulu)

Hacks (HBO Max)

Insecure (HBO)

Sólo hay asesinatos en el edificio (Hulu)

Los otros dos (HBO Max)

Reservation Dogs (FX en Hulu)

Lo que hacemos en las sombras (FX)

Mejor actor de serie de comedia

Jason Sudeikis, Ted Lasso (Apple TV+) - Ganador

Iain Armitage, Young Sheldon (CBS)

Nicholas Hoult, The Great (Hulu)

Steve Martin, Sólo hay asesinatos en el edificio (Hulu)

Kayvan Novak, Lo que hacemos en las sombras (FX)

Martin Short, Sólo hay asesinatos en el edificio (Hulu)

Mejor actriz de serie de comedia

Jean Smart, Hacks (HBO Max) - Ganadora

Elle Fanning, The Great (Hulu)

Renée Elise Goldsberry, Girls5eva (Peacock)

Selena Gomez, Sólo hay asesinatos en el edificio (Hulu)

Sandra Oh, La silla (Netflix)

Issa Rae, Insecure (HBO)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Brett Goldstein, Ted Lasso (Apple TV+) - Ganador

Ncuti Gatwa, Sex Education (Netflix)

Harvey Guillén, Lo que hacemos en las sombras (FX)

Brandon Scott Jones, Ghosts (CBS)

Ray Romano, Made for Love (HBO Max)

Bowen Yang , Saturday Night Live (NBC)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Hannah Waddingham, Ted Lasso (Apple TV+) - Ganadora

Hannah Einbinder, Hacks (HBO Max)

Kristin Chenoweth, ¡Schmigadoon! (Apple TV+)

Molly Shannon, Los otros dos (HBO Max)

Cecily Strong, Saturday Night Live (NBC)

Josie Totah, Salvados por la campana (Peacock)

Mejor actor de reparto en una serie o película para televisión

Zach Gilford, Midnight Mass (Netflix)

William Jackson Harper, El ferrocarril subterráneo (Amazon Prime Video)

Murray Bartlett - The White Lotus (HBO) - Ganador

Evan Peters, Mare of Easttown (HBO)

Christian Slater, Dr. Death (Peacock)

Courtney B. Vance, Genius: Aretha (National Geographic)

Mejor actriz de reparto en una miniserie

Jennifer Coolidge, The White Lotus (HBO) - Ganadora

Kaitlyn Dever, Dopesick (Hulu)

Kathryn Hahn, WandaVision (Disney+)

Melissa McCarthy, Nine Perfect Strangers (Hulu)

Julianne Nicholson, Mare of Easttown (HBO)

Jean Smart, Mare of Easttown (HBO)

Mejor serie dramática

Evil (Paramount+)

Para toda la humanidad (Apple TV+)

The Good Fight (Paramount+)

Pose (FX)

El Juego del Calamar (Netflix)

Succession (HBO) - Ganadora

This Is Us (NBC)

Yellowjackets (Showtime)

Mejor actor de serie dramática

Sterling K. Brown, This Is Us (NBC)

Mike Colter, Evil (Paramount+)

Brian Cox, Succession (HBO)

Lee Jung-jae, El juego del Calamar (Netflix) - Ganador

Billy Porter, Pose (FX)

Jeremy Strong, Succession (HBO)

Mejor actriz de serie dramática

Uzo Aduba, In Treatment (HBO)

Chiara Aurelia, Cruel Summer (Freeform)

Christine Baranski, The Good Fight (Paramount+)

Katja Herbers, Evil (Paramount+)

Melanie Lynskey, Yellowjackets (Showtime) - Ganadora

Michaela Jaé Rodríguez, Pose (FX)

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Kieran Culkin, Succession (HBO) - Ganador

Nicholas Braun, Succession (HBO)

Billy Crudup, The Morning Show (Apple TV+)

Justin Hartley, This Is Us (NBC)

Matthew Macfadyen, Succession (HBO)

Mandy Patinkin, The Good Fight (Paramount+)

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Sarah Snook, Succession (HBO) - Ganadora

Andrea Martin, Evil (Paramount+)

Audra McDonald, The Good Fight (Paramount+)

Christine Lahti, Maldad (Paramount+)

J. Smith-Cameron, Succession (HBO)

Susan Kelechi Watson, This Is Us (NBC)

Mejor actor en una miniserie para televisión

Michael Keaton, Dopesick (Hulu) - Ganador

Olly Alexander, It's a Sin (HBO Max)

Paul Bettany, WandaVision (Disney+)

William Jackson Harper, Love Life (HBO Max)

Joshua Jackson, Dr. Death (Peacock)

Hamish Linklater, Midnight Mass (Netflix)

Mejor actriz de miniserie para televisión

Kate Winslet, Mare of Easttown (HBO) - Ganadora

Danielle Brooks, Robin Roberts Presents: Mahalia (Lifetime)

Cynthia Erivo, Genius: Aretha (National Geographic)

Thuso Mbedu, The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

Elizabeth Olsen, WandaVision (Disney+)

Margaret Qualley, Maid (Netflix)

Mejor serie limitada

Dopesick, Hulu

Dr. Death, Peacock

It's a Sin, HBO Max

Maid, Netflix

Mare of Easttown, HBO - Ganadora

Midnight Mass, Netflix

The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

WandaVision (Disney+)

Mejor serie en lengua extranjera

El juego del Calamar (Netflix) - Ganadora

Acapulco (Apple TV+)

¡Llama a mi agente! (Netflix)

Lupin (Netflix)

La Casa de Papel (Netflix)

Narcos: México (Netflix)