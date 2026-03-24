Los Brigerton desvela cuál será la pareja protagonista de la próxima temporada... y ojo, porque hay sorpresa

Netflix ya ha arrancado la producción de la quinta temporada de Los Bridgerton y ha anunciado cuál será la pareja protagonista. Ojo, porque hay sorpresa. La ficción apuesta por la historia de amor más rompedora de su historia.

Ya puedes ir poniendo la tetera a hervir y sacando el corsé del armario, porque Netflix y Shondaland han confirmado oficialmente que la quinta temporada de Los Bridgerton ya está en marcha. Y no solo eso: la plataforma ha revelado cuál será la nueva pareja protagonista... y, atención, porque la serie da un giro histórico al apostar por primera vez por un romance entre dos mujeres en el centro de la trama.

Tras los devaneos y desamores de Daphne, Anthony, Colin, Benedict y compañía, ahora le toca ocupar el foco a la más reservada de los Bridgerton: Francesca, interpretada por Hannah Dodd. Ya sabemos que en la cuarta temporada la joven quedó marcada por la repentina muerte de su marido, el conde John Stirling, así que su historia arranca cargada de duelo, incertidumbre y un despertar emocional que promete dejarte sin aliento.

Y es precisamente del entorno de su difunto esposo de donde surge la sorpresa: la mujer que despertará las mariposas de Francesca será nada menos que Michaela Stirling, la carismática prima del conde, interpretada por Masali Baduza. Y es que Shondaland ya decidió años atrás hacer suyo el personaje literario -creado por Julia Quinn- de Michael Stirling y adaptarlo como Michaela, un movimiento que dejó al fandom en plena combustión. Además, ya habíamos podido intuir a lo largo de la serie que entre ellas había cierta chispa innegable.

La nueva entrega, que volverá a contar con ocho episodios, se situará dos años después del final de la cuarta temporada, cuando Francesca se ve obligada -por la incesante presión social y familiar, faltaría más- a regresar al despiadado mercado matrimonial. Pero sus planes saltan por los aires cuando Michaela reaparece sin previo aviso y deja su mundo patas arriba, obligándola a cuestionarse todo lo que creía saber sobre el deber, el deseo... y sobre sí misma.

Prepárate, porque entre miradas prohibidas, tensión contenida y secretos que amenazan con salir a la luz, esta temporada promete ser de las que marcan época.

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