Belén Carreño reflexiona sobre la actitud de Clavijo: "No es oposición, es Estado, y me parece desafortunado cómo ha ejercido su papel en esta crisis"

La periodista Belén Carreño ha señalado en Al Rojo Vivo que, ante el brote de hantavirus en el crucero, el presidente de Canarias "deja de ser oposición: es Estado" y debe actuar con responsabilidad institucional.

Ante el brote de hantavirus detectado en el crucero, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que todas las personas extranjeras que viajan a bordo serán repatriadas "sí o sí". Solo aquellos pasajeros que presenten síntomas graves permanecerán en Canarias para recibir atención médica especializada.

En cualquier caso, la ministra ha subrayado que todos los ocupantes del crucero serán evaluados sanitariamente a su llegada al puerto de Granadilla.

Sobre esta situación, la periodista Belén Carreño ha señalado en el programa Al Rojo Vivo: "Extranjero, recordemos, no significa alguien de la Unión Europea. Los ciudadanos comunitarios tienen los mismos derechos y, en un momento como este, marcado por la prioridad nacional, conviene recordarlo. Por eso, además de los 14 españoles, debemos preocuparnos también —y mucho— por el resto de ciudadanos de la Unión Europea que viajan en el barco".

Por otro lado, también ha criticado la actitud de la oposición institucional ante la crisis: "Entiendo la labor fiscalizadora de la oposición, igual que la de los medios de comunicación. Pero llega un momento en el que el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias deja de ser oposición: es Estado. Forma parte del poder y está ejerciendo responsabilidades de gobierno. Por eso creo que el nivel de confrontación mostrado deja mucho que desear. No sé si responde a un intento de contribuir a la campaña electoral andaluza, pero me parece desafortunado, especialmente desde una perspectiva institucional".

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