El interrogatorio al imitador de voces Allan Espaciano

CAPÍTULO 3 |TEMPORADA 10

Booth, Huesos y el equipo del Jeffersonian investigan el asesinato del locutor conservador de radio Huch Whitehouse. Angela Montenegro analiza el mensaje que supuestamente mandó el locutor a su productor Bob Gordon para advertirle que no iba a acudir al estudio. Sin embargo, descubre que quien grabó el mensaje no fue Huch si no su compañero Alan Spaziano, al que Booth y Aubrey interrogan como sospechoso.