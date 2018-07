Margaret demuestra que no es una mosquita muerta durante el cumpleaños de Nucky

Capone y Jimmy van a un pub de Chicago para intentar convencer al dueño de que le compre alcohol a Johnny Torrio. Al y Jimmy se reúnen con Sheridan. Al les dice que se marchen del barrio griego. Después de negociar, acuerdan un 50%. Sin embargo, esto los deja inconformes. Sheridan manda a uno de sus hombres al burdel de Torrio, después de ir a una habitación con Pearl, este la marca en la cara con un cuchillo.



En Atlantic City, Nucky organiza su cumpleaños. Pero está preocupado por el voto de los negros, después de que uno de los hombres de Chalky es asesinado. Más tarde, Eli y su compañero van a una reunión del Ku Klux Klan. Chalky le cuenta de las habilidades de su padre como carpintero y de cómo un día seis hombres blancos lo colgaron de un árbol por ser negro. Chalky le corta el dedo intentando que este hombre confesara que fue el Klan el que mató a su hombre. Chalky le dice a Eli que no fue el Ku Klux Klan.



En la fiesta de Nucky, el senador Edge, le dice que no puede tener el dinero para la carretera de Atlantic City, porque Frank Hauge quiere carreteras hacia el norte. El senador Edge le dice a Nucky que no puede esperar tener todo.



En su casa, Margaret lee acerca de una mujer hallada en el río que asegura ser la gran Duquesa Anastasia de Rusia. Luego Margaret va a trabajar, y su jefa le dice que debe llevarle un vestido a Lucy a la fiesta de Nucky. Llega y baila con Nucky. Esto la hace sentir una princesa, pero al mismo tiempo siente celos de Lucy, que vive ese tipo de vida. Mientras camina por el paseo marítimo, Margaret ve un artículo del periódico que dice que la mujer que decía ser Anastasia era un fraude.