'The crown' vuelve a estar de moda y no por deseo propio. La muerte de la reina Isabel II ha disparado en todo el mundo la audiencia de la serie. Durante el pasado fin de semana, solo en Reino Unido, las cifras de visionados de esta serie en Netflix aumentaron un 800% en comparación con el fin de semana anterior, según datos medidos por Whip Media. Pero no solo en Reino Unido han crecido las cifras. Allí podría considerarse como algo normal al tratarse del país de origen de Isabel II.

Donde se ve claramente la tendencia es en países como Estados Unidos donde la audiencia se cuadruplicó durante el pasado fin de semana. En Francia también hubo un repunte, 'The crown' tuvo más del triple de espectadores allí que el fin de semana anterior al fallecimiento de la reina. A nivel mundial la audiencia ha sido cuatro veces mayor que la estaba teniendo hasta la muerte de la monarca. Y en Australia, miembro de la Commonwealth, la serie está entre los 10 programas más vistos de Netflix ahora mismo.

El fallecimiento de Isabel II está trayendo un montón de sensaciones encontradas para el equipo de 'The crown'. Por una parte, como acabamos de ver, su audiencia se ha disparado pero también ha supuesto la suspensión del rodaje de su sexta y última temporada. El rodaje, que se estaba llevando a cabo en el Paseo de Gracia de Barcelona se ha cancelado sin fecha de reanudación para respetar el fallecimiento de la monarca. Esta última temporada debía retratar a la familia real hasta principios de la década de los 2000.

Mientras tanto, la 5ª temporada de la que es, con toda seguridad, la serie más prestigiosa de Netflix tiene previsto su estreno para el próximo noviembre si nada cambia. Imelda Staunton asumirá el papel de la reina, que anteriormente fue interpretado por Claire Foy y Olivia Colman.