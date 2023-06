'Veneno', la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi con la que atresplayer daba un paso más en su estrategia allá por 2019 ha marcado un antes y un después en la industria audiovisual y también en la visualización del colectivo LGTBIQ+. Los creadores siempre dijeron que habían descubierto todo un universo y decidían seguir explorándolo con una segunda producción que llegará pronto a la plataforma bajo el título 'Vestidas de azul'. El siguiente paso que se ha dado a conocer en la multitudinaria presentación con la que atresplayer llenó anoche los Cines Callao en la Gran Vía madrileña será una tercera entrega titulada 'Piraña' y protagonizada, como no, por la inimitable Paca La Piraña. En la presentación, ella misma subía al escenario para pedir un papel en la anunciada secuela de 'Física o Química' que se llamará 'FoQ: el reencuentro', pero se encontraba con el que será el papel de su vida.

Entre bromas de la protagonista y rimas subidas de tono, Roberto Leal conseguía a duras penas invitar al escenario a los creadores Javier Ambrossi y Javier Calvo para hablar del proyecto y declarar su amor absoluto hacia Paca: "Desde el día que te conocimos, me enamoré locamente de ti", ha dicho Ambrossi. "Era imposible que esta trilogía que arrancaba con 'Veneno' y que sigue con 'Vestidas de azul' no acabase contigo que es con quien empezó", ha explicado que les costó meses convencerla de hacer 'Veneno'. Y ella apuntaba que le costó "dejar el mocho" haciendo referencia al trabajo de limpiadora que tenía en un centro de salud cuando los creadores de 'Veneno' fueron a su encuentro. "Ha llegado el momento de que esta trilogía que a veces tiene un aire trágico termine con lo que significa Paca, que es esa mirada optimista, alegre, ese punto de vista imaginativo, loco, salvaje y que no te cabe en el pecho como el corazón que tienes. Espero que creemos una serie juntos que esté a la altura de la maravilla de mujer que eres", ha continuado.

Y Javier Calvo ha añadido que "es una serie sobre una mujer que ha sido madre de mucha gente". "Has cuidado a muchas personas y has abierto camino a muchas que han venido detrás", ha asegurado haciendo que Paca la Piraña se emocione: "Muchas se han quedado en el camino". "Muchas amigas mías, unas están en la cárcel, otras han muerto de SIDA. Son 60 años y he vivido mucho, he conocido a mucha gente y por mi casa han pasado maricones, travestis...de todo. Ha venido la policía, para qué te voy a contar", ha dicho la actriz dando una idea de lo que puede ser la ficción. "Va a ser fuerte la serie", ha apuntado Ambrossi.

A la pregunta de Roberto Leal sobre "si es bonita su historia", Paca respondía que "hay de todo". "Yo soy muy positiva y como siempre he ido haciendo el bien sin querer nada a cambio, este es mi premio". Antes de irse se ha ganado el aplauso del público en la sala y ella ha querido aplaudir también el próximo estreno de 'Vestidas de azul' y el trabajo de sus compañeras, haciendo gala una vez más de su generosidad.