El tráiler de 'Sagrada familia' muestra un avance de la inquietante historia que llegará a Netflix el 14 de octubre. La nueva serie de Manolo Caro se centra en cuatro mujeres de un barrio residencial que pese a sus diversos orígenes tienen como punto en común que son madres y terminarán forjando un vínculo muy fuerte. Detrás de su imagen perfecta se esconden diferentes dramas que irán quedando al descubierto. Tras el éxito de su serie 'La casa de las flores', el creador mexicano firmó un acuerdo con Netflix fruto del cual llegaron 'Alguien tiene que morir', la reciente 'Érase una vez…pero ya no' y ahora 'Sagrada familia'.

El apacible barrio de Fuente del Berro —en el que vive Gloria con su bebé y Aitana, su au-pair, escondiéndose de un misterioso y oscuro pasado,— va a agitarse con la llegada de una nueva familia que romperá la estabilidad. En el vecindario nada es lo que parece y cuando las cosas se tuercen se descubre de lo que es capaz una madre para proteger a su familia, lo más sagrado que tiene.

La afirmación de que "la familia es sagrada" no es superficial en el nuevo drama de Netflix en la que Manolo Caro muestra las diferentes experiencias de cuatro mujeres con respecto a la maternidad. "No tienes ni idea de lo que es capaz de hacer una madre por su hijo", afirma en el tráiler el personaje de Gloria, que interpreta Najwa Nimri. El hecho de ser madres es casi lo único que une a las cuatro protagonistas y poco a poco se empieza a ver lo que se esconde detrás de las apariencias. ¿De qué huye Gloria?

Najwa Nimri encabeza el reparto que completan Carla Campra ('Feria: La luz más oscura'), Iván Pellicer ('Paraíso'), Alba Flores ('La casa de papel'), Ella Kweku ('Now and then'), Álex García ('Antidisturbios'), Macarena Gómez ('30 monedas' ) y Álvaro Rico ('Élite') entre otros.