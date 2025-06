El abogado de Palanca deja estupefacto a Carles Porta: "Él sabe quién mató a Sansa y lo vio muerto"

En Tor es difícil saber quién dice la verdad. Es algo que nos recuerda permanentemente Carles Porta en este true crime en el que intenta buscar la respuesta a una pregunta principal que sirve como hilo conductor del documental: ¿quién mató a Sansa?

Remontémonos a los orígenes de esta historia: el cadáver de Sansa fue hallado muerto el 30 de julio de 1995 y, aunque las primeras investigaciones apuntaron directamente a uno de los hippies de Tor, Miguel Aguilera, el juez pronto lo dejó en libertad. Quienes sí llegaron a pisar la cárcel fueron Josep Mont y Marli Pinto, pero también fueron exculpados.

A día de hoy, con el delito ya prescrito, todavía no se sabe a ciencia cierta quién acabó con la vida de Sansa, aunque el periodista sí cree saberlo. Uno de los testimonios más reveladores hasta ahora es el del último abogado de Palanca (Jordi Riba), enemigo acérrimo de la víctima. "Él sabía quién había sido. Yo creo que Palanca... tú hablas del asesino. Él siempre hablaba en plural", recalca.

"Yo creo... o más que creo que Jordi vio muerto el cuerpo de Sansa cuando lo transportaban", desvela en esta reciente entrevista. "Cuéntame esto, hombre, no me dejes así", le pide Porta, anonadado. "No, no te lo puedo explicar. El deber del secreto del abogado

dura más allá de la muerte del cliente".

"¿Nos ayudará el abogado de Palanca a avanzar en la investigación de quién mató a Sansa?", se pregunta el investigador al final del tercer episodio de 'Tor: una historia de Carles Porta'.

*Puedes ver la serie documental 'Tor: una historia de Carles Porta' al completo en atresplayer.com