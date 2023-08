El episodio piloto de 'Mentes criminales' vio la luz un 22 de septiembre hace ahora 18 años. Y entre aquellos personajes que formaban la Unidad de Análisis de Conducta (UAC) del FBI estaba él, Shemar Moore, interpretando a un afable Derek Morgan que fue desarrollando una más que especial relación con su compañera, la analista Penélope García. Su templanza y su forma de ser enamoraron a los fans de la serie, que veían cómo, temporada tras temporada, el agente Morgan continuaba. Durante las dos primeras, lo hacía bajo las órdenes de Jason Gideon (Mandy Patinkin) para después hacerlo bajo las de Aaron Hotchner (Thomas Gibson).

Hasta que un día, dejó de ser así. Después de la temporada 11, Derek Morgan dejó de ser agente en la UAC. Aprovechando aquel momento, en una entrevista con el portal de entretenimiento, televisión y cine 'E! News', Moore explicó que su último día en el plató había sido "brutal". "Fue precioso —de hecho, me encanta que el episodio se llame 'Un hermoso desastre'—, pero también difícil, porque no sólo era Derek. Era yo, Shemar, que odia las despedidas", señalaba entonces, haciendo hincapié en que trabajar durante 11 años con toda esa gente los había convertido en una familia.

Los capítulos de los que más orgulloso se siente

En aquella entrevista, Moore recordaba cuáles eran los episodios que recordaba con más orgullo (y sí, si no has visto 'Mentes criminales' aquí te vas a comer algún spoiler). El primero al que hace referencia es precisamente uno en el que se desvela todo el pasado del personaje de Derek Morgan. 'Analizador, analizado', el 12.º capítulo de la segunda temporada cuenta el viaje del agente Morgan a Chicago para celebrar el cumpleaños de su madre. Como hace cada vez que regresa a su ciudad natal, hace una visita en el centro donde, de joven, sobrevivió y el que le ayudó a no acabar en las calles, y también la tumba de un joven desconocido, muerto 15 años atrás. En este episodio, un antiguo perfil que el propio Morgan había desarrollado lo acaba convirtiendo a él mismo en sospechoso de una serie de asesinatos, pero la UAC trabaja sin descanso para ayudar a su compañero, aunque esto implique indagar en el pasado de Morgan, algo que al agente no le hace mucha gracia.