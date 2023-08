La Unidad de Análisis de Conducta (UAC) del FBI tuvo que luchar, durante muchos años, contra infinidad de asesinos en serie por Estados Unidos. La ficción de Jeff Davis 'Mentes criminales' nació en 2005 para contar las investigaciones de un equipo especial que se encarga de estudiar y analizar los perfiles psicológicos de los criminales para poder adelantarse a sus movimientos y, eventualmente, detenerlos. En febrero de 2020, a solo un mes de que estallara la pandemia del Covid, se emitía la última temporada, aunque en julio de 2022 la CBS convirtió en realidad los deseos de muchos de sus seguidores: regresaba, con una temporada 16 con nombre propio, 'Mentes criminales: Evolution', con parte del elenco original y emitida únicamente en Paramount+.

Aunque iba a ser, parecía, una única nueva temporada, los seguidores de los analistas de criminales más populares de la pequeña pantalla, ahora regresa la que será la temporada 17 de 'Mentes criminales', después de una renovación que pilló por sorpresa a todos los fans. En la primera de 'Evolution' (o temporada 16 de 'Mentes criminales'), pudimos volver a ser a Joe Mantegna como David Rossi, a Paget Brewster como Emily Prentiss, a A.J. Cook como Jennifer Jareau (JJ), a Kirsten Vangness como Penelope García, a Aisha Tyler como Tara Lewis y a Adam Rodriguez como Luke Alvez. ¿Pero qué sabemos de esta nueva temporada?

¿Quién estará en la temporada 17 de 'Mentes criminales'?

Ojo, porque si sigues leyendo puedes encontrarte con algún que otro spoiler. La guionista de 'Mentes criminales' Erica Messer confirmó a TVLine durante una sesión de respuestas y preguntas tras la que entonces era la última temporada de la serie, en febrero de 2023, que "todos" los integrantes del "elenco principal" regresarían a la pequeña pantalla. Así pues, más allá de Rossi, PRentiss, JJ, Penelope García o Adam Rodriguez, la lista de invitados en esta nueva temporada podría incluir al enemigo de la UAC Tyler Green (interpretado por Ryan-James Hatanaka). "Sí, hay muchas posibilidades de que volvamos a ver a Tyler", dijo en 'Variety'.

Ahora bien, no hay que olvidar que las huelgas de Hollywood, que afectan tanto a los equipos de guion como a actores y actrices, podrían alterar los planes de cara a los nuevos proyectos de cine y televisión. Entre las grandes dudas que surgieron tras la temporada 16 de la serie está el papel de Spencer Reid (Matthew Gray Gubler) y Matt Simons (Daniel Henney), que en la 16 estaban asignados en una misión externa no revelada. "Es un poco misterioso lo que Reid y Simmons están haciendo", explicó a TVLine la propia Messer. "Pero ciertamente... no se olvidan... No se han ido".

"Nuestra esperanza es que los miembros del equipo con los que terminamos la serie en la CBS puedan regresar y jugar algún papel en algún punto", señaló, pero todos tienen "otros proyectos" en los que están embarcados. Ya a principios de año Messer aseguró que sería "increíble" recuperar a alguno de estos dos personajes, pero recordaba que la "parte complicada" de los reencuentros de actores es que tienen "vida fuera" de una serie establecida.