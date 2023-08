El final de la primera temporada de 'The Bear' explica muchas cosas, pero sobre todo deja al espectador con ganas de más. The Original Beef of Chicagoland, el restaurante que Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) trata de mantener a flote después del suicidio de su dueño original, su propio hermano, cierra sus puertas y cuelga el cartel de lo que llegará en esta segunda temporada: el original 'The Bear'.

Y junto a esta nueva aventura, llegan nuevas caras. 'Variety' ha analizado 12 de los cameos sorpresa de esta nueva temporada de la serie, a la que llegan figuras como Jamie Lee Curtis en el papel de la madre de Carmy o el protagonista de uno de los mejores 'spin off', 'Better call Saul', Bob Odenkirk.

Los 12 cameos de 'The Bear' (temporada 2)

Jamie Lee Curtis

Sarah Paulson

John Mulaney

Jon Bernthal

Gillian Jacobs

Bob Odenkirk

Will Poulter

Olivia Colman

Sarah Ramos

Donnie Madia

Joel McHale

Alex Moffat

Jamie Lee Curtis aparece en la segunda temporada de 'The Bear' en el papel de Donna Berzatto, madre de Carmy, del fallecido Mikey y de Sugar. El personaje de Donna llega en formato 'flashback', en una comida navideña que muestra cómo la relación de la madre de los Berzatto con el alcohol. La familia Berzatto es clave en esta segunda temporada y otro de los personajes que tendrá cierta relevancia es la prima de Carmy y Sugar, Michelle, interpretada por Sarah Paulson. Junto a ella estará John Mulaney, que interpreta Steven, el novio de la prima Berzatto.

En esta segunda temporada, además, se verá el rostro de Mikey Berzatto, protagonista ausente de la primera temporada, dueño del restaurante de bocadillos de Chicago. Jon Bernthal, Shane Walsh en 'The Walking Dead', pone cara al hermano que se suicidó y que dejó a Carmy el local en herencia. Por parte de la familia política estará Gillian Jacobs, de 'Community', que interpreta a la exmujer de Richie, Tiffany. Y, aunque no familiar pero sí con mucha relación con los Berzatto estará Bob Odenkirk en el papel de Lee, una de las tres personas que conforman el misterioso KBL que Mikey marcó en sus libros antes de morir.

La otra mitad de los cameos forman parte de la cocina de 'The Bear': Will Poulter interpreta al chef Luca, excompañero de Carmy en Copenhague; Olivia Colman se convierte en Terry, chef de tres estrellas Michelin y antigua mentora del protagonista; Sarah Ramos pasa a ser la persona que le enseña a Richie cómo tratar con la clientela (Jessica) y Donnie Madia trata de explicar a Sydney, la mano derecha de Carmy, cómo convertirse en una cocinera de estrella Michelin. Joel McHale regresa como el jefe abusón de Carmy —sí, la aparición de McHale no es ninguna sorpresa— y Alex Moffatt ('Saturday Night Live') llega en forma de Josh para picar verdura en la cocina de 'The Bear'.