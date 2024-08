Quedan pocos días para que finalicen los Juegos Olímpicos de París. Y antes de que tenga lugar la próxima cita olímpica en Los Ángeles, Zapeando quiere proponer un nuevo deporte olímpico: el 'discofoot'. "Es un deporte que combina el fútbol con el ballet clásico y donde se baila al ritmo de música disco", explica Miki Nadal.

"Lo importante no es marcar gol, es bailar bien. Y el árbitro no te saca tarjeta... lo que te saca es un cubata", añade Miki. "¿Puede llegar a ser olímpico?", pregunta el presentador. Como apunta Quique Peinado, en las imágenes se puede ver a un equipo francés.

"¿Soy la única que piensa que no me hace gracia?", comenta Isabel Forner, "a veces nos ponemos a inventar y hay tantos deportes y tantas cosas nuevas... soy un poco más tradicional". "Yo es que juego así cuando juego a fútbol", comenta Mónica Cruz, "este es mi deporte... no tenía ninguno".