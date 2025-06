Los zapeadores alucinan con "el rap de la maruja revenida" de Esperanza: "Soy muy tuna y quiero eso, parranda y sexo..."

Esta panadera de un pueblo de Cáceres ha demostrado sus dotes como rapera en el programa 'Conexión Extremadura'. Miki Nadal, tras ver su interpretación, no ha dudado en demostrar que el también es el rey de las rimas.

Sara Bravo ha recibido en el programa 'Conexión Extremadura', en Canal Extremadura, a una invitada muy especial: Esperanza. Esta panadera de Riolobos, en Cáceres, además de ser una experta en elaborar pan también domina otras artes.

Como se puede ver en las imágenes, Esperanza es rapera. Y, para demostrarlo, se marca unas rimas que titulan como 'El rap de la maruja revenida'. "Me duelen hasta los rulos que llevo puestos en la cabeza, me estresa, me queda tiesa...", canta Esperanza.

"Sí, yo soy esa, y te digo que estoy más pasada que un higo, que quiero salir de aquí porque este encierro yo maldigo, porque va a acabar conmigo", sigue su rap. "Ahora, eso sí, soy muy tuna y quiero eso, parranda y sexo...", continua su canción.

"Han dejado de dar palmas a la mitad", comenta Quique Peinado. "No han visto dónde está el ritmo", añade Miki Nadal. El zapeador, además, comenta que han puesto ese vídeo para provocarle y que él haga su propio rap. Nadal, no lo duda, y, al igual que Esperanza, también decide rapear.

"Soy un tipo revenido, cincuentón y atractivo. A veces un poco altivo pero, siempre divertido", rima el zapeador. "Por el día soy normal, por la noche puro fuego. Y no va por semental sino por el calor que pego", canta 'Mc Miki Nadal'. "El rap de la señora me ha gustado pero, el tuyo...", comenta Cristina Pedroche.