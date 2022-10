"No somos los únicos que no hemos esperado a celebrar Halloween el 31 de octubre", anuncia Dani Mateo a sus compañeros, a los que informa de que el cantante Xuso Jones "también ha pasado la noche más terrorífica del año antes de tiempo".

Y, es que, entró en la noche de este jueves a comprar a última hora a un bazar de Murcia y, al rato, cuando estaba enseñando lo que iba a llevarse, de repente se apagaron las luces: "No me creo que no haya nadie", se le escucha decir en sus historias de Instagram. "A unas malas me echo en esta zona que esta iluminada porque esto da un acojone", dice, al tiempo que muestra todos los adornos de Halloween iluminándose en la tienda.

Puedes ver cómo lo toquetea todo y sus súplicas para que alguien le rescate en el vídeo principal de la noticia: "Acho, por favor, sacarme de aquí. Esto es una puta broma. Voy a llamar a la policía. No sé a quién cojones llamar", se escucha comentar a Xuso Jones, que no puede evitar reírse ante la situación. ¡Dale al play y no podrás parar de reír!