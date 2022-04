"Barranquilla vuelve a ser azotada por el terror", comienza Dani Mateo que, a continuación, presenta un vídeo grabado por un vecino de la ciudad colombiana donde muestra la considerable diferencia entre el modelo de tarta de Mickey Mouse que había encargado a una panadería local, y lo que le entregaron.

"Un claro ejemplo de lo que pides y lo que te llega", apuntaba Valeria Ros, que también asegura respecto a este catastrófico pastel que "Mickey Mouse no estaba tan hecho polvo desde que la palmó Walt Disney". Sin embargo, no todos los de la mesa de Zapeando han visto mal esta 'reinterpretación', pues el hecho de que parezca que "están dando cortisona" al ratón de Disney no es un problema para Dani Mateo: "te están dando más Mickey del que tú has comprado". Puedes ver este divertido momento en el vídeo sobre estas líneas.