"Viajando en metro en Nueva York se ven cosas raras y no todas son agradables", comenta Dani Mateo, que asegura a sus compis de Zapeando que incluso puede llegar a ser "exótico". Y todo, gracias a personas como el protagonista de este vídeo viral, en el que se puede ver a una mujer luciendo unas uñas demasiado largas.

"No tengo nada en contra de las uñas largas, ¿pero por qué no están rectas?", se pregunta Dani Mateo, que alucina con estas imágenes. "Esto no son uñas, es llevar tallarines en los dedos", espeta provocando las risas en plató.

Por su parte, Iñaki Urrutia se muestra preocupado por esta persona desconocida: "¿Cómo se limpia el culo?". Puedes ver sus desagradables uñas en el vídeo principal de esta noticia.