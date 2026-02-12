VÍDEO | 'Trump' conecta con Zapeando para aclarar quién se ha burlado de Melania Trump: "¿Ha sido la rubia de bote?"

Miki Nadal se ha convertido en el presidente estadounidense después de que se emita un sketch en El Intermedio con su mujer como protagonista. No te pierdas esta divertida versión de Trump en el vídeo principal

Un youtuber mexicano ha contado que Donald Trump está muy enfadado con El Intermedio. Este usuario afirma que el presidente estadounidense está muy enfadado con el programa de laSexta debido a la imitación que Cristina Gallego hizo de Melania Trump y, según señala, "ya los estaría buscando para demandarlos y, si es posible, meterlos al bote en Estados Unidos".

"Iría con cuidado, Dani, igual acabas presentando un late night en Guantánamo", señala Nacho García. El 'presidente estadounidense' ha conectado con Zapeando para aclarar esta situación programa presentado por El Gran Wyoming.

"Me han dicho que se han reído de mí, de mi Melania en Wyoming", afirma 'Trump'. "¿Es cierto eso? ¿Hablo con Wyoming, USA, o no?", pregunta. "No, esto va a ser largo...", apunta Dani Mateo. El presentador de Zapeando le cuenta que el que sea reído de Melania es Wyoming, presentador de El Intermedio.

"¿Qué Intermedio?", pregunta el 'presidente', "¿el de la Super Bowl? No entendí nada de lo que dijo ese Bad Bunny". 'Trump' dice que él ha conectado con Zapeando para solucionar las cosas de manera pacífica. "Tú, el que está sentado al lado de la rubia, ¿eres tú el que se ha metido con mi Melania?", pregunta a Nacho, "pide perdón o mis francotiradores te dejarán la frente como un bebedero de patos".

"Le juro que no he sido", responde García. "¿Entonces ha sido la rubia de bote?", pregunta el 'presidente', "¿tú eres la que dicen Sandra Sabatés? Pide perdón o acabarás más fría que mi relación con Melania". Isabel Forner aclara que no es El Intermedio. "Se distingue fácilmente porque aquí no tenemos presupuesto", añade la zapeadora. "Cuando veáis al Wyoming ese le decís que le voy a meter de compañero de celda de Maduro", se despide el 'presidente'.

