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Vanesa Martín estalla con la mala educación de una fan: "Estoy muy orgullosa de no hacerme la foto contigo"

"Le dije, 'mira, no me voy a hacer la foto, a ti, precisamente, no me debo", cuenta Vanesa Martín que le respondió a una fan que le dijo que debía hacerse una foto con ella porque se debía al público.

La mala educación de una fan hace estallar a Vanesa Martín: "Estoy muy orgullosa de no hacerme la foto contigo"

Alfonso Arús enseña en este vídeo "el zasca de Vanesa Martín a la fan que le pidió un autógrafo mientras estaba comiendo unos fideos". "Estaba comiendo algo muy bochornoso y vino una chica y me pidió una foto, le dije que me perdonara, pero que esperase cinco minutos a que acabara de comer y me dijo que ella se iba ya", cuenta la artista, que destaca que la chica le dijo que ella "se debía al público y que debía" levantarse a hacerse una foto con ella. "Le dije, 'mira, no me voy a hacer la foto, a ti, precisamente, no me debo y estoy muy contenta de no hacerme la foto contigo", cuenta Vanesa Martín.

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