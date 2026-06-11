VÍDEO | Arun Mansukhani habla sobre el cansancio por la autoexigencia y la dopamina rápida: así influyen las redes en nuestra salud mental

El psicólogo Arun Mansukhani explica en qué consiste la autoexigencia, un concepto que produce sensación de agotamiento y que se está disparando por las redes sociales y otras actividades que producen la llamada dopamina rápida.

Arun Mansukhani vuelve a Zapeando para hablarnos de la autoexigencia, algo muy de moda por las redes sociales y que, según el psicólogo, no es precisamente lo más beneficioso para nuestra salud mental.

Parte de esto tiene que ver con la dopamina, el neurotransmisor que tiene que ver con la recompensa, la motivación y el premio. Según un estudio de la Universidad de Standford, existe una dopamina lenta que se libera a través de actividades de esfuerzo, como aprender a tocar un instrumento o hacer deporte.

Sin embargo, en el siglo XXI hemos "hackeado este sistema", según Arun, con actividades que producen dopamina muy rápido, como mirar el móvil o cualquier adicción, que pegan "un subidón" y obligan a reaccionar al cuerpo, provocando subidas y bajadas muy pronunciadas que nos meten en un ciclo donde pasamos del subidón a la desgana y a volver a buscar actividades que proporcionen esa dopamina rápida.

Esto repercute en la sensación de agotamiento que sienten muchas personas, ya que ese ciclo "es muy cansino y puede provocar casi una depresión". La presión social por la perfección física, mental o emocional también influye en este cansancio, a lo que se suma el hecho de que "nos bombardean con gente que se levanta a las cinco de la mañana y hacen un montón de cosas".

Mucha culpa de esto la tienen las redes sociales, que nos llevan a "comparar nuestra vida de andar por casa con un pedazo de escaparate. Es como los trajes que vemos en el escaparate que quedan fenomenal y cuando entras a la tienda resulta que tienen un montón de alfileres cogidos por detrás", explica el psicólogo.

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