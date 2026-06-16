VÍDEO | La surrealista pose del seleccionador de Uruguay en sus imágenes para el Mundial: "Parece que esté recordando dónde ha aparcado"

Marcelo Bielsa lo ha vuelto a hacer y se ha pasado el juego de las sesiones de foto y vídeo para el Mundial. Ni brazos cruzados, ni señalándose el escudo, el seleccionador de Uruguay aparece mirando al suelo y con las manos en los bolsillos.

Antes de empezar el Mundial, los jugadores y seleccionadores hacen una sesión de fotos y de vídeo para poner imágenes de ellos antes de los partidos.

Algunos posan a cámara, otros se cruzan de brazos, otros se señalan el escudo y otros se ríen. Sin embargo, Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, ha decidido innovar y ha posado mirando al suelo totalmente inmóvil y con las manos en los bolsillos.

"Más que posando para una foto parece que está recordando dónde ha aparcado el coche", comenta Maya Pixelskaya, mientras que Dani Mateo, al ver el gesto del técnico de Uruguay, no ve que tenga "buenas expectativas".

"Entre la pose y que su mote es el 'loco' Bielsa, en vez de al hotel de concentración lo van a llevar a una residencia", comenta Nacho García.

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