VÍDEO | La reacción de María José Gómez y Verdú al ver a Nacho García con la camisa abierta: "Tápate un poco, ¿no?"

¿Cuántos botones de la camisa se pueden dejar abiertos en un contexto informal? ¿Cómo se colocan las copas de agua y vino en la mesa? Son algunas de las pruebas prácticas a las que María José Gómez y Verdú somete a los zapeadores en su examen de protocolo.

María José Gómez y Verdú plantea a los zapeadores una PAUP (Prueba de Acceso a la Universidad Protocolaria) en la que les examina de todos los consejos de protocolo que ha ido contando a lo largo del programa.

La prueba cuenta con una parte práctica en la que Miki Nadal tiene que explicar cómo hay que agacharse con elegancia cuando a alguien se le cae algo. Miki aprueba en 'caballerosidad', mientras que Isabel Forner hace lo propio a la hora de saludar cuando en una mano tiene un bolso y en la otra una copa de vino.

Isabel se gradúa 'cum laude' al recordar que, para liberar una mano, hay que colocarse la copa sobre el bolso, como si fuera una bandeja.

Nacho García, que según Dani Mateo "tiene que ir deprisa, porque luego tiene campamento", nos cuenta cuántos botones hay que dejarse abrochados de la camisa en un contexto informal. Él piensa que "mientras te dejes dos botones está bien", descubriendo buena parte del pecho.

"Tápate un poco, ¿no?", reacciona María José, que le suspende y le explica que solamente puede dejar abiertos los dos primeros botones de la camisa.

Maya Pixelskaya tiene que acertar el orden correcto de las copas de agua, vino blanco y vino tinto. Ella aplica la lógica del "tóner de impresora", pero la experta en protocolo debe hacerle algunas correcciones. Puedes verlo en el vídeo sobre estas líneas.

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