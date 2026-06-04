El 'examen sorpresa' de María José Gómez y Verdú a los zapeadores: ¿cómo se come el caviar? ¿Y las croquetas?

María José Gómez y Verdú recupera algunas de sus clases de protocolo y plantea a los zapeadores un examen para ver qué han aprendido. ¿Aprobarán o suspenderán? El resultado en este vídeo de Zapeando.

Hoy en su visita a Zapeando, María José Gómez y Verdú hace a los zapeadores un 'examen sorpresa', una PAUP (Prueba de Acceso a la Universidad Protocolaria).

Entre las pruebas están los modales de la mesa. Miki Nadal comienza explicando cómo hay que comer caviar que, según él, se hace poniendo un poco en una tosta con una cuchara.

Sin embargo, la experta en protocolo le suspende porque el caviar "no se toma con una cuchara de metal", sino con una de madera. Tampoco se pone en una tosta, sino directamente en el dorso de la mano "porque tiene la temperatura justa".

Nacho García se enfrenta al reto del pan: ¿cuál es el suyo, el de su derecha o el de su izquierda? ¿En qué momento se puede empezar a comerlo? El zapeador acierta al elegir el de su izquierda y coger un trocito con la mano derecha, pero María José detecta un fallo: "Sin levantar el pan del plato".

A Isabel Forner le toca comer croquetas, que según ella se hace partiéndolas con el tenedor y tomando un trozo de bocado. María José la aprueba y Dani Mateo la bautiza como "la repelente de la clase".

Maya Pixelskaya se juega la dignidad a la hora de explicar cómo hay que remover el azúcar del café y qué hay que hacer con la galletita. Maya asegura que hay que removerlo "sin tocar los bordes ni hacer ruido", y comer la galletita sin mojarla, obteniendo un aprobado raspado por parte de la experta en protocolo.

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