VÍDEO | Nueva víctima del estafador del amor: una mujer pierde 600.000 euros tras ser estafada por un falso Jason Momoa

Una mujer en Reino Unido ha perdido 600.000 euros tras ser estafada por un hombre que se hizo pasar por Jason Momoa. En este vídeo, Paco Jiménez Santos explica cómo el impostor logró ganarse su confianza y desaparecer con el dinero.

En este vídeo de Zapeando, Paco Jiménez Santos da a conocer una nueva víctima del estafador del amor. Ha ocurrido en Reino Unido, donde una mujer ha llegado a perder 600.000 euros por culpa de un delincuente que se hizo pasar por el actor de Hollywood Jason Momoa.

"El delincuente engañó a la mujer haciéndole creer que Jason Momoa, personalmente, se había enamorado de ella. Dio con ella a través de una publicación de una página de fans del actor", explica el periodista.

Y añade que el delincuente le pedía dinero y ponía como excusa que toda su fortuna, valorada en "40 millones de dólares", estaba vinculada con proyectos cinematográficos y que, por tanto, no podía acceder a ella.

El falso Momoa le decía que todo el dinero que le mandaba la víctima estaba destinado a la construcción de una vivienda para ambos en Hawái. La mujer llegó a vender su casa para poder darle el dinero al supuesto actor y, una vez que le entregó los 600.000 euros, este desapareció.

