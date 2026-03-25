VÍDEO | Necko Vidal sentencia el nuevo disco de Harry Styles: "Es una declaración estética, sonora y casi generacional"

El artista ha lanzado 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally' y el violinista no duda en deshacerse en elogios ante este nuevo trabajo del cantante y actor británico.

Harry Styles ha lanzado este mes su nuevo disco, 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally' y, para Necko Vidal, no es solo es música, "sino una declaración estética, sonora y casi generacional". "No me queda claro si es que Harry es muy bueno en lo suyo o tú eres presidente de su club de fans", comenta Maya Pixelskaya.

"Su nuevo material no se entiende como una simple colección de canciones sueltas", explica el violinista, "sino como un proyecto bastante cohesionado a nivel de sonido y de concepto". Necko explica que el artista antes jugaba con el pop, el rock y ciertos sonidos retro, pero "ahora el enfoque es más fino, más detallista y la producción está bastante más trabajada".

Vidal añade que no busca tanto "el impacto inmediato como la escucha repetida". El músico explica que no es un disco para bailar ya que, a nivel musical, "se mueve en una mezcla interesante". "Sigue habiendo base pop, pero incorpora elementos más atmosféricos", indica.

En algunas canciones, "la voz no es lo único protagonista, sino que comparte espacio con la producción, con silencios o con arreglos muy medidos". "No va todo el rato a lo evidente", añade. A nivel artístico, "no hay decisiones hechas para gustar sino para encajar en un universo que hay que construir", explica Necko.

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