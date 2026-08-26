Néstor Marqués desvela que los romanos también tenían su propia Magaluf: "Séneca decía que estaban todo el día borrachos"

El arqueólogo e historiador indica que en la Antigua Roma los más adinerados aprovechaban para irse de vacaciones y existían un lugar que tenía mucho éxito gracias a sus aguas termales y sus villas.

Zapeando recibe al arqueólogo e historiador Néstor Marqués para conocer un poco más sobre cómo veraneaban los romanos. El experto indica que "cualquiera que haya estado en Roma en verano sabe que es un sitio horroroso... imagínate en la Antigua Roma".

"La solución de los romanos, especialmente de aquellos que eran muy ricos, era salir pitando", añade. Marqués indica que, si se debe escoger un "ejemplo de rico", seleccionaría a Plinio el Joven. "Lo que hacía era que se iba a su villa en Lago de Como", expone. Este joven tenía, además, otra villa en la montaña para poder estar en una o en otra. "Las llamaba 'Tragedia y Comedia'", cuenta Marqués. Plinio, además, cuando salía de la ciudad "lo primero que hacía era dejar de ponerse la toga".

En la Antigua Roma, además, también había lugares que tenían un gran éxito. Néstor explica que uno de los destinos favoritos entre los romanos era Baiae. "Ahí es donde se juntaba toda la élite romana", explica, "era un sitio con aguas termales, villas... tenía hasta el palacio imperial de verano el emperador".

En este lugar, además, solían hacer "aquellas cosas que no estaban demasiado permitidas en Roma", desvela el historiador. Por ejemplo, Séneca, uno de los grandes detractores de este lugar, señalaba que estaban "todo el rato de fiesta o borrachos". Ovidio, por su parte, indicaba que era un lugar perfecto para ligar y tener problemas sentimentales.

Marqués cuenta que, actualmente, lo que queda de esta ciudad "está sumergido debajo del agua". En esa zona se da un fenómeno conocido como bradisismo, "que son unos terremotos muy lentos que, con el paso de los siglos, van haciendo que el agua suba o baje".

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