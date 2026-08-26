VÍDEO | Juan Sanguino sentencia el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido: "Todo esto me huele a divorcio"

"Yo creo que han tenido una crisis muy gorda y han dicho: 'Tengo la solución. Vámonos a Reino Unido y todo se va a solucionar, pero no se va a solucionar", afirma Sanguino, que analiza la versión oficial, y la real, del regreso a casa de la pareja.

Juan Sanguino analiza una de las noticias del año en la prensa rosa: el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido. Hoy aterrizaban en el aeropuerto de Birmingham para instalarse de nuevo en tierras británicas.

Sanguino explica que la versión oficial dice que los duques de Sussex se dieron cuenta de que querían llevar a los niños de vuelta a casa, profundizar en la historia de la saga de los Windsor y reconciliarse con la familia. Sin embargo, el experto de Zapeando cree que con el rey Carlos III es posible, "pero con el hermano está por ver".

Despiertan del sueño americano

Sin embargo, los motivos reales podrían ser que "el sueño americano no ha salido como ellos esperaban y esta vuelta a casa puede servir para recuperar el estatus". En Estados Unidos, señala, "están un poco pasados de moda" y, tras dar todo tipo de entrevistas, "la gente les cogió un poco de manía".

También, indica Sanguino, "el tema business les ha salido regular", ya que los contratos millonarios que tenían con Netflix y Spotify "terminaron de manera abrupta". De hecho, explica que la segunda "les dio 12 millones a cambio de que dejasen de hacer podcast".

"Al final es que Harry y Meghan no son tan interesantes, ni como personas ni como pareja, y ellos siempre se han creído muy especiales", afirma Sanguino, para el que "lo interesante siempre ha sido lo que les rodeaba, y una vez el showbusiness americano ha exprimido ese relato de la familia les ha tirado a la basura".

Mientras a Meghan le han cancelado un casting en una serie de Netflix por la mala reacción del público, Harry tiene hasta el 28 de agosto para pagar 11 millones de euros tras perder una demanda contra el 'Daily Mail'.

Por otro lado está su vida en Los Ángeles, donde la pareja "no ha conseguido integrarse", según Sanguino, que cuenta cómo en su exclusivo vecindario "están encantados de que se vayan", porque "tenían tan mala fama, que no podían encontrar ni asistenta".

¿Divorcio a la vista?

Ya en el Reino Unido, los duques de Sussex tienen previsto instalarse en los Costwolds, una zona favorita de la alta sociedad británica. Sin embargo, Sanguino asegura que "todo esto me huele a divorcio".

"Yo creo que han tenido una crisis muy gorda y han dicho: 'Tengo la solución. Vámonos a Reino Unido y todo se va a solucionar, pero no se va a solucionar", explica el experto, que asegura que Meghan "no quiere vivir en Reino Unido ni loca y va a estar amargada".

De este modo, Sanguino tiene claro que "el año que viene se divorcian".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.