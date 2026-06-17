VÍDEO | Miki Nadal, sobre el homenaje a Javier Bardem en Hollywood: "Eso más que glamur es albañilería"

Bardem se ha convertido en el primer actor español en poner sus huellas en este mítico lugar. Un honor que solo tienen unas 200 personas.

Javier Bardem se ha compartido en el primer actor español en dejar sus huellas en el paseo del Teatro Chino de Hollywood. El actor no dudo en bromear mientras ponía sus manos en el cemento, levantando una pierna como si fuera un perro orinando, lo que provocaba las risas de todos los presentes.

"Mucho Hollywood, pero es pisar cemento", señala Miki Nadal, "eso más que glamur es albañilería, no van los fans, van los jubilados a ver si está bien hecha la mezcla".

El actor no solo puso sus manos y sus pies en el cemento. Además de poner su nombre y la fecha, también dibujó un sol sonriente. "Este reconocimiento solo lo tienen unas 200 personas", cuenta Isabel Forner.

"Esto te lo hacen con tu bebé por 150 euros", comenta Quique Peinado. El zapeador expone que este homenaje al actor "es un reconocimiento merecido y práctico, porque si le quieres regalar a Bardem unos calcetines ya sabes cuál es la talla".

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