VÍDEO | María José Gómez y Verdú, experta en protocolo: "El look ideal para un festival de música es aquel que te permita sobrevivir"

María José Gómez y Verdú comparte algunas reglas de protocolo para los festivales de música y en este vídeo nos cuenta que el mejor look es el que "cuando has terminado la noche, has disfrutado y no te has preocupado de si el zapato te ha hecho daño".

La experta en protocolo María José Gómez y Verdú nos habla de cómo actuar en los festivales de música para vivirlos al máximo y, de paso, con educación.

En el caso del outfit, la experta tiene claro que "el look ideal para un festival de música es aquel que te permita sobrevivir y vivir la experiencia", en definitiva "aquel que, cuando has terminado la noche, has disfrutado de la experiencia y no te has preocupado de si se ha caído la lentejuela o el zapato te ha hecho daño".

María José recuerda que en los festivales "el fin es disfrutar de la música", mientras que Quique ironiza: "Eso sería si la gente fuera a los festivales de música a escuchar música y eso ya no pasa".

La experta indica que también tenemos que adecuar nuestro vestuario al tipo de festival. De este modo, recomienda camisetas, vaqueros o zapatos con cordones, lo más cómodo para pasar muchas horas de pie, saltar, bailar y caminar.

Para los chicos, y si hablamos de invitación a una sala VIP, señala que "te tienes que adecuar un poquito más". En cualquier caso, "el ejemplo de Justin Bieber nunca es bueno".

En el caso de prendas que nunca debemos llevar a un festival, María José habla de las chanclas, sobre todo para evitar los pisotones.

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