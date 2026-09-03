VÍDEO | Pilar Vidal confiesa una de sus asignaturas pendientes: aprender a hacer acrobacias vaginales

La periodista confesaba en 'Y ahora Sonsoles' que le gustaría aprender esta curiosa habilidad para, por ejemplo, ser capaz de apagar una vela o lanzar cosas.

Con el fin del verano y la llegada de septiembre, mucha gente decide ponerse al día con todo aquello que tienen pendiente. Pilar Vidal, como el resto, también tiene asignaturas pendientes. Y una de las mismas es aprender una curiosa habilidad.

La periodista confesaba este deseo en 'Y ahora Sonsoles'. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Pilar afirmaba en el programa de Antena 3 que quería aprender a hacer acrobacias vaginales.

"Ver que las chicas se sacan hasta bombillas... me parece lo máximo", confiesa Vidal. "Hombre... habrá algo por encima", sugiere Quique Peinado. "A mí eso me parece una fantasía para cualquier hombre", replica Vidal.

Pilar explica que a ella le gustaría poder sacarse algo o aprender a apagar una vela. Vidal, además, cuenta a los zapeadores que su ginecólogo siempre le ha dicho que ella es "estenótica" y, por ese motivo, es más complicado que pueda desarrollar esa habilidad.

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