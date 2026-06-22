VÍDEO | Un jugador de baloncesto venezolano se marca un 'Belén Esteban' para que le paguen una deuda

El deportista ha aprovechado que su equipo, el Trotamundos de Carabobo, ha ganado la liga venezolana para mandar un recado al gerente general de su equipo.

El Trotamundos de Carabobo, un equipo de baloncesto de Venezuela, se han proclamado campeones de la liga de Venezuela. Y uno de sus jugadores, Gregory Vargas, ha aprovechado la victoria de su equipo para hacer una petición.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el jugador es entrevistado por un reportero al acabar el partido que les ha dado la victoria, deja un llamativo recado: "Tengo un mensaje para Luis Prada de Trotamundos, acuérdate de que me debe... ¡Págame!".

El deportista se dirige al gerente general de su equipo. El reportero no puede evitar poner una cara extraña ante el comentario y se despide de él diciendo: "Palabras de Gregory Vargas".

"Fue estilo Belén Esteban", afirma Virginia Riezu, "si fuera esa persona le pagaría porque tiene un brazo que, como te de una torta, te encesta". "Papa llama, papa paga...", añade Dani Mateo.

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