VÍDEO | Juan Sanguino, sobre las tiernas imágenes de Brad Pitt y su novia: "A lo mejor quiere distraer un poco"

Zahara, otra de las hijas del actor y Angelina Jolie, ha decidido quitarse el apellido Pitt. El periodista cree que el actor de ha dejado ver muy acaramelado con su pareja para desviar la atención.

Brad Pitt y su pareja, Inés de Ramón, se dejaron ver muy acaramelados en París durante la final femenina de Roland Garros. Como cuenta Juan Sanguino, ella nació en Nueva Jersey, pero es de origen español. "Es empresaria, diseñadora de joyas y experta en salud y bienestar", indica.

La pareja lleva más de tres años juntos y se les pudo ver por primera vez juntos en un concierto de Bono en noviembre de 2022. "Si es cierto que Inés y Brad no hacen muchas apariciones públicas, pero estas semanas se están dejando ver bastante en eventos donde va a haber prensa", señala Sanguino.

El periodista indica que esta exposición podría estar relacionada "con el hecho de que otro de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie se ha quitado su apellido". Zahara habría comenzado ya los trámites legales para hacerlo, siendo "la cuarta hija que se quita su apellido".

Antes que ella lo hicieron Maddox, Vivienne y Shiloh. "Brad, a lo mejor, para distraer un poco, para que le vean feliz, para que se hable más en positivo de él, hace estas apariciones", añade Juan.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido