VÍDEO | Juan Sanguino, sobre la reunión entre Bad Bunny y León XIV: "Al papa le vendría genial tener una foto con él"

El cantante y el sumo pontífice tuvieron un encuentro privado en el Santiago Bernabéu. Como cuenta el periodista, este se produjo porque el equipo del artista contactó con la Conferencia Episcopal.

Este lunes, además de llevar a cabo un encuentro con más de 70.000 personas, el papa León XIV tuvo una reunión privada con el cantante Bad Bunny. Para conocer todos los detalles de este suceso, Zapeando cuenta con Juan Sanguino.

EL periodista expone que se sabe muy poco sobre esta quedada "y los representantes de Bad Bunny fueron los que contactaron a la Conferencia Episcopal". Sanguino cuenta que el sumo pontífice y el artista charlaron durante unos minutos "y hay medios que dice que se hicieron fotos y otros que no".

"Al papa desde luego le vendría genial que hubiera una foto con Bad Bunny", afirma el periodista. Sanguino cuenta que, al papa, cuando era cura en Chiclayo, Perú, "le gustaba mucho bailar salsa, y Bad Bunny, por su parte, fue monaguillo y cantó en el coro de la iglesia".

"Este encuentro puede parecer una extravagancia, pero es que, en realidad, el público está percibiendo la visita del papa y la residencia de Bad Bunny en los términos parecidos", expone el periodista. "Me habría gustado estar ahí para oír qué hablaron", confiesa Dani Mateo.

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