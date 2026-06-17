Juan Sanguino, sobre la reacción de Kiko Rivera a la campaña de Irene Rosales: "Esa falta de sentido del humor es Pantoja hasta el tuétano"

Irene Rosales protagoniza una campaña de una marca de frutos secos cuyo eslogan dice "un mix con un mal kiko es un mal mix", lo que no ha terminado de gustar a su ex, Kiko Rivera, que ha reaccionado contundente en sus redes.

En su repaso a la prensa roda, Juan Sanguino analiza la polémica campaña de Irene Rosales, ex de Kiko Rivera, que ha abierto una guerra con el hijo de Isabel Pantoja.

Rosales protagoniza una lona publicitaria de una marca de frutos secos en la que se puede leer el eslogan "Un mix con un mal kiko es un mal mix". Un eslogan que Sanguino ve "un poco cogido con pinzas" porque "parece un trabalenguas".

Sin embargo, admite que la campaña está siendo todo un éxito porque "llevamos hablando de ella sin parar desde ayer". También Kiko Rivera, que ha "mordido el anzuelo" con una publicación en su Instagram que lleva 400.000 visualizaciones en menos de 24 horas.

"Hoy he visto una campaña que, sinceramente, me parece patética", comentaba el dj, para después mencionar el nombre de la marca. "El departamento de marketing de esa marca está ahora mismo que le han dado la semana libre", comenta Sanguino.

Rivera iba un paso más allá y respondía a Irene Rosales diciéndole que "la vida que tienes es gracias a haberte comido un kiko", para después cerrar: "Algunos seguimos trabajando para construir nuestro presente".

"Kiko, la medalla al trabajo tampoco te la van a dar", reacciona Sanguino, que echa en falta alguna coma en el texto de Kiko Rivera y sentencia: "Es hijo de su madre, porque esta falta absoluta de sentido del humor es Pantoja hasta el tuétano".

Mientras Kiko ha amenazado con acciones legales, Sanguino le recomienda contraatacar con su propia campaña de productos de jardinería: "Cuando los rosales se secan, se cambia la hierba".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.