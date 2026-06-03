VÍDEO | Juan Sanguino, sobre la escapada de Ester Expósito y Mbappé a Ibiza: "Llevan su relación con más naturalidad que antes"

El periodista cuenta que en esta isla hay muchos paparazzis, por ese motivo, es posible que a la pareja ya no le importe que los cacen compartiendo momentos de complicidad y arrumacos.

La escapada ibicenca de Ester Expósito y Kylian Mbappé ocupa la portada de la revista 'Diez Minutos'. En la imagen se puede ver al futbolista y a la actriz subidos en una moto de agua y, por la expresión de ella, probablemente están surcando el Mediterráneo a gran velocidad.

Además, también se puede ver a la pareja paseando por la arena. Juan Sanguino cuenta que la pareja hizo una escapada de 72 horas a la isla, antes de que el deportista se marchara a la concentración de la Selección francesa de Fútbol para el Mundial.

El periodista señala que Ibiza es la isla con más paparazzis del mundo, algo que se debe tener presente cuando se publican fotografías de parejas tomadas en este enclave. "Allí la gente que va o quiere que la pillen o, por lo menos, no le importa que la pillen", indica.

Sanguino cree que la pareja lleva su relación "con más naturalidad que antes". El periodista explica que la revista cuenta un detalle curioso: que se conocieron porque él les preguntó a sus compañeros del Real Madrid por ella.

En la revista destacan los gestos de complicidad de la pareja y los mimos y besos que intercambiaron en la cubierta del barco. En el reportaje, además, no han dudado en señalar la huella de carbono que ha tenido la escapada de la pareja. "Han utilizado, que sepamos, un avión privado, un coche, un yate de lujo, una moto de agua y un hidrofoil", cuenta el periodista. "Esto supone una huella de carbono de entre 10 y 45 toneladas de CO2", expone.

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