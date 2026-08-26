VÍDEO | El "gesto de abuela" de Rosalía con un fan mexicano: le mete 1.000 euros en un disco firmado de 'Lux'

Rosalía se ha convertido en mecenas de Óliver, un chico trans mexicano, que le explicó que su sueño es montar un gimnasio para todo tipo de personas, sin importar su género. El fan ya ha dicho que se llamará 'Gym Lux'.

Hace unos días conocíamos la historia de Oliver, un chico trans que vendía su propio merchandising de Rosalía en las afueras de uno de sus conciertos de Jalisco.

La cantante se bajó de la furgoneta para saludarle y hablar con él y éste le contó que su sueño era montar un gimnasio donde cualquier persona, sin importar su género, pudiera sentirse bien.

Al día siguiente, Rosalía volvió a pasarse por ahí y le regaló un disco firmado de su último álbum, 'Lux'. Lo que no descubrió Oliver hasta que llegó a casa es que dentro del disco la artista le había metido 1.000 euros para que pudiera empezar su sueño. Él ya ha dicho que bautizará el gimnasio como 'Gym Lux'. "Qué de abuela es lo de meterte 1.000 euros", apunta Nacho García.

Por otro lado, en otro de sus conciertos la cantante recibió una inesperada sorpresa de su pareja, Loli Bahía, su hermana y varios amigos que la trolearon mandándole varios mensajes en forma de pancartas. "Ojalá se ponga esto de moda y en los próximos conciertos Loli le ponga: 'Te has dejado las bragas sin tender'", comenta Maya Pixelskaya.

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