"Tengo la solución a algo que es muy frecuente", adelanta María Gómez, que pregunta con ironía a sus compis de Zapeando que "quién no lo ha pasado fatal intentando que no se le colara una ardilla en casa". Esto es lo que le ha sucedido a la protagonista de su viral del día, que hace malabares para que la ardilla, que se encontraba paseándose por sus ventanas, se quedara en el exterior de las mismas y no entrara a la vivienda.

"¿Creéis que conseguirá que no se cuele en casa o se colará y se convertirá en su mascota?", pregunta la colaboradora a sus compis. Descubre el terrible e inesperado desenlace de este vídeo, al que Valeria Ros califica como "la primera muerte de Zapeando".