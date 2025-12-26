VÍDEO | Cristina Pedroche da una nueva pista sobre su vestido de las Campanadas: "Va por ahí y me gusta"

El look de Cristina Pedroche sigue generando preguntas, sobre todo después del vídeo promocional que ha lanzado. Descubre qué ha contado este viernes sobre su vestido en el vídeo principal.

Quedan cinco días para saber cómo es el vestido que ha elegido Cristina Pedroche para despedir el año en Atresmedia. Para calentar motores, la zapeadora ha lanzado un vídeo promocional del evento en el que, desnuda, destruye con un bate objetos y golpea, incluso, sus antiguos looks.

Los zapeadores han aprovechado para intentar obtener nuevas pistas sobre cómo es el vestido que va a llevar. Nacho García, aunque sabe que a Pedroche no le gusta dar información, para mantener el misterio hasta el último minuto, le ha preguntado si en el vídeo hay información sobre su look.

"¿Qué parte de la promo da más pistas sobre lo que vas a llevar?", pregunta el zapeador. "Todo son pistas", afirma Cristina. "Es como un disco de Rosalía", apunta Nacho. "Has roto un cerdito, o sea, ¿se te ve la hucha?", pregunta Dani Mateo.

"Es muy buena esa...", responde Pedroche, "clavado". "No iba por ahí, pero, va por ahí y me gusta". "Hablando de la hucha y de ir desnuda, entiendo que tiene relación con el vestido", comenta Maya Pixelskaya. La zapeadora comenta que ella se imagina que Cristina llevará "un traje de látex hiperrealista, desnuda, pero, realmente, no vas desnuda".

