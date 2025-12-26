Así se sintió Cristina Pedroche al grabar la promoción de las Campanadas, en vídeo: "Es una liberación"

Alberto Chicote y la zapeadora vuelven a ser los encargados de despedir el año, en esta ocasión, en Atresmedia. Cristina ha publicado en sus redes sociales un vídeo para promocionar el evento en el que destruye todo.

Cristina Pedroche ya ha publicado el vídeo promocional de las campanadas. En él, se puede ver como la zapeadora, que va desnuda, está en una sala rodeada de los vestidos que se ha puesto en las 11 ediciones anteriores y diversos objetos y, con un bate, comienza a destruir todo.

"Me emociono de ver el vídeo, soy un cuadro", afirma Cristina, tras ver las imágenes. Iñaki Urrutia le da un bate por si se ha quedado con ganas de romper algo. "Rompe algo del plató que no sea caro", apostilla.

Pedroche comenta que, tras grabar la promoción, entiende por qué la gente rompe cosas. "Es una liberación", confiesa, "al principio era como 'no, que me da miedo'". A la zapeadora le daba "cosa" golpear las cosas con el bate, pero, cuando rompió el primero objeto, se dio cuenta de que era muy liberador.

"Lo quería romper todo", añade, "te da como una seguridad". "Luego cuando los críos te pinten la pared a ver cómo les riñes", señala Dani Mateo.

