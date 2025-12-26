VÍDEO | Cristina Pedroche, sobre su vestido de las Campanadas: "Es el año que más desnuda me voy a sentir"

Los zapeadores siguen compartiendo sus teorías sobre el vestido que llevará la zapeadora para despedir el año junto a Alberto Chicote. Maya Pixelskaya ha contado que ella la imagina "con un vestido de látex hiperrealista".

Cristina Pedroche ha lanzado un vídeo para promocionar el programa de las Campanadas y, además, parece que ha dado alguna pista sobre el vestido que llevará el próximo 31 de diciembre para despedir el año en Atresmedia junto a Alberto Chicote.

La zapeadora, en el vídeo promocional, va completamente desnuda y destruye numerosos objetos con un bate. Tras ver las imágenes, Maya Pixelskaya le ha dicho que ella cree que su desnudez tiene relación con su look y que ella la imagina con un vestido de látex hiperrealista que simula esa desnudez.

"¿Puede ser que, independientemente del vestido, este sea el año que más desnuda te vas a sentir tú por dentro?", pregunta Maya. "Sí, es el año que más desnuda me voy a sentir porque es el año que se cierra todo", responde Pedroche, "se cierra el ciclo".

"Se cierra el ciclo de todo lo que he hecho", añade, "es como que ya no lo quiero y, por eso, rompo con todo, pero, en realidad, forma parte de mi historia". "Todos esos vestidos son parte de mí", afirma, "todo lo que ha sucedido gracias a esos vestidos son parte de mi historia".

