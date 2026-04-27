VÍDEO | Boticaria García comparte tres consejos sencillos para prevenir la alergia

La farmacéutica recomienda que, antes de salir de casa, se revisen los niveles de polen. Es un gesto rápido, que puede hacerse a través de aplicaciones o de internet, que puede marcar la diferencia.

Ha llegado la época de las alergias y, según se dice, este año estas podrían ser más fuertes debido a que, como cuentan los alergólogos, se va a producir una "tormenta perfecta de polen" causa por las lluvias abundantes del invierno y un aumento de las temperaturas, lo que favorece la liberación masiva del polen. Pero ¿cómo se pueden prevenir las alergias? Para responder a esta cuestión, Zapeando cuenta con Boticaria García.

La farmacéutica explica que algo muy básico, "pero muy eficaz", es "mirar los niveles de polen antes de salir". "Salir un día con niveles altos puede marcar la diferencia entre estar bien o estar fatal", añade. Boticaria aconseja visitar la página web 'polenes.com' de la Sociedad Española de Alergología. "Es muy sencilla de usar", comenta. En la misma se presentan mapas por provincias y niveles de polen. También hay aplicaciones móviles como 'polencontrol'.

Boticaria también recomienda evitar las horas críticas, "que suelen estar entre las 10 de la mañana a las dos de la tarde". La farmacéutica indica que también se deben evitar los días de viento, "porque el polen vuela más y llega más lejos".

Hay otras recomendaciones como, por ejemplo, ducharse al llegar a casa para retirar los restos de polen, no tender la ropa en el exterior y ventilar en los momentos de menor polinización.

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