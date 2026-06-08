VÍDEO | Un babuino se vuelve viral después de robar comida a unos turistas: huye a la carrera tras ser descubierto

Una pareja estaba disfrutando de un momento de relax en una hamaca cuando el animal se acercó para disfrutar de la comida que tenían. Pero su festín se ve interrumpido por el trabajador del hotel.

Con la llegada del calor comienza la época de ir a la piscina, pero, en ocasiones, el quedarse tumbado en la hamaca descansando es un mal plan, sobre todo cuando quien menos te lo esperas puede robar tus pertenencias o comerse tus aperitivos.

Es precisamente lo que sucede en el vídeo que presenta Virginia Riezu, donde un babuino decide darse un festín con la comida que tiene una pareja que está tomando el sol en una hamaca. El anima come con tranquilidad ya que la pareja no se da cuenta de lo que está sucediendo.

Otro huésped graba la escena y, de repente, un trabajador del hotel aparece en escena. El trabajador, a la carrera, va hacia el animal. Cuando el babuino se da cuenta, deja de comer y comienza a huir.

"Claramente no hay solución", afirma Isabel Forner, "si no miras el móvil te entra el mono y si lo mira también". "Si alguna vez os pasa esto con un babuino, haced como estos dos como si no lo vierais", añade Dani Mateo, "eso te pega un bocado en la cabeza y te la arregla".

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