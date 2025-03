Víctor Algra muy crítico con la moda de teñir el pelo a los perros: "No son peluches ni lienzos"

Muchas personas llevan a sus perros a una peluquería canina para poder mantener la higiene de su mascota y evitar problemas en su pelaje. Pero algunos de estos profesionales van mucho más allá y, además de procurar esos cuidados también llevan a cabo otros cambios más centrados en lo estético. Ejemplo de ello es Gabriel Feitosa, que transforma a los perros que pasan por su establecimiento.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el peluquero utiliza tintes para cambiar el color del pelaje de los perros y así convertirlos en personajes de dibujos animados u otros animales. Feitosa participó, además, en un reality de estilistas caninos lo que le ha permitido hacerse muy famoso y ganar grandes sumas de dinero por sus cambios de look perrunos.

El veterinario Víctor Algra quiere recordar que nuestras mascotas no son peluches ni lienzos y que este tipo de acciones fomentan su cosificación. "Ellos no se la merecen", añade. Además, expone que este tipo de productos que se utilizan, y que no necesitan, "pueden desencadenar acciones cutáneas y son procedimientos estresantes que requieren varias horas". Por último, los perros no tienen ningún beneficio por someterse a estos procedimientos.