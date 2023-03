Con motivo de los Premios Oscar 2023, en Zapeando recordamos los divertidos y exhaustivos análisis que realiza Josie cada año sobre su alfombra roja. Por ejemplo, su corazón partido con Penélope Cruz, y es que mientras en algunas apariciones le conquista, en otras le decepciona: "Está enfrascada en una silueta que es su pasado". "Lo peor de Penélope es que tiene que encontrar una Penélope más allá de lo que ha sido", afirmó el experto en moda, que destaca que quiere "un concepto de Penélope totalmente nuevo que no sea un refrito de las Penélopes que hemos visto desde 2007".

Pero no es la única representante española en los premios a la que Josie ha echado el ojo. El paso de Paz Vega por la alfombra de los Oscars en el año 2008 también fue objeto de análisis de Josie: "Está muy bien, pero no es el mejor vestido". Por otro lado, Josie también analizó el brillo de una embarazadísima Elsa Pataky en los Oscars de 2014. Un brillo al que el experto en moda le puso un 3,5.

En 2020 la aparición de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, eclipsó al resto de actrices españolas según Josie: "Me quedo con Stella, me parece una de las grandes sorpresas en general y de los Oscars en particular". Puedes ver e