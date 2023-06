"¿Qué es lo mejor se ser padre?", pregunta Quique Peinado a sus compis de Zapeando, ya que él tiene claro que se trata de "avergonzar a los hijos", como el hombre protagonista de este vídeo viral. En él se puede ver cómo este padre cada vez que va a recoger a su hija a la puerta del instituto pone una canción a toda pastilla: desde el 'Mandanga Style' a otros éxitos del techno.

"Me encanta esta persona", comenta el de Vallecas, que no puede evitar reír con las ocurrencias de este hombre. "La chavala no sabe dónde meterse, pero en el fondo hay cariño y el padre lo está disfrutando".

En el vídeo principal de la noticia puedes ver la divertida solución que ha encontrado esta niña para "minimizar los daños" de su padre: "Si no puedes con el enemigo, únete a él".