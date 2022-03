El experto en cine, Alberto Rey, visita Zapeando para desvelar el motivo de una de las "peleas de gatas más sonadas de la historia", la de Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall. En el reboot, la actriz que interpreta a Carrie, en Sexo en Nueva York, decide prescindir de los servicios de la que hace de Samantha Jones. Los personajes se pelearon en la ficción, "pero la discusión no fue solo en la serie, también se produjo en la vida real", comenta el colaborador.

Según él, "la serie original tuvo tanto éxito que pasó lo que pasa en todas las series norteamericanas: que para la segunda temporada se suele negociar que la protagonista tenga funciones de productor ejecutivo y, para la tercera ya mandan completamente". De hecho, Alberto Rey bromea con que "los guionistas suelen decir que los actores en la primera temporada son tus empleados, en la segunda tus compañeros y en la tercera tus jefes".

Al parecer, "hubo una disputa entre jefa y empleada. La empleada sabía que era insustituible en la serie hasta que la jefa le dijo 'NO' y en el reboot no aparece", explica Alberto Rey. Este sería el verdadero motivo por el que decidieron no contar con Kim Cattrall y, por ende, con Samantha Jones en 'And Just like that', a pesar de ser "un elemento imprescindible", según Dani Mateo.

Aunque este "mal rollo" se acrecentó con el fallecimiento del hermano de Kim Cattrall, ya que Sarah Jessica Parker le pidió disculpas con un desafortunado mensaje en redes sociales. En el vídeo principal de la noticia desvelamos qué decía ese mensaje y la reacción del resto del elenco de Sexo en Nueva York.

Otras enemistades famosas en Hollywood

Alberto Rey desvela otras enemistades en el mundo del cine como, por ejemplo, la de Dwayne Johnson y Vin Diesel, cuya mala relación comenzó en 2016. El motivo, en este vídeo: