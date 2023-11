El diseñador Eduardo Navarrete se propone el reto de copiar uno de los looks más míticos de la cantante Britney Spears. No es otro que su estilismo en el videoclip 'Baby one more time', la canción que la catapultó a la fama.

Para ello, el colaborador se apoya en Valeria Ros para convertirla en la Britney de 1998. Para ello Navarrete quiere utilizar piezas de ropa que todos podemos tener en casa como "una faldita negra, una camisa blanca o unos mocasines".

Valeria se anima con unos pasos de baile mientras suena la canción para convertirse en Britney al 100%. Navarrete remata el look con un postizo de dos trenzas con un pompón, una de las piezas clave del look. El look provoca las risas de todos los zapeadores que la comparan con el estilismo de los niños de San Ildefonso. No te pierdas la transformación de Valeria en el vídeo principal.